Киев, 13 мая, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Уходящий президент Украины Пётр Порошенко готов оказывать содействие и поддержку Владимиру Зеленскому на посту главы государства на определённых условиях. Об этом он заявил 13 мая в Брюсселе на мероприятиях, посвящённых десятилетию программы «Восточное партнёрство».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Порошенко сообщил участникам мероприятия о своём намерении продолжить политическую деятельность после ухода с поста президента. Условием поддержки Зеленского он назвал сохранение курса Украины на вступление в Европейский союз и НАТО. При этом сам он уверен, что данный курс будет продолжен.

Порошенко также заявил, что он заинтересован в том, чтобы Верховная рада как можно скорее определилась с датой инаугурации Зеленского. На сегодняшний день в украинском парламенте зарегистрировано пять проектов постановлений с разными датами инаугурации: 19, 20 и 26 мая.