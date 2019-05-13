Джелалабад, Афганистан, 13 мая, 2019, 19:34 — ИА Регнум. Три мощных взрыва прогремели на востоке Афганистана, сообщает 13 мая информагентство «Пажвак».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в Афганистане

По предварительным данным, погибло не менее трёх человек и еще 20 получили ранения.

Агентство утверждает, что взрывы раздались в районе полицейского управления города Джелалабад.

Подробности пока не выяснены.

Стоит отметить, что такие взрывы могут являться как террористическим актом, так и началом атаки на военные базы или полицейские учреждения.