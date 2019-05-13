Курган, 13 мая, 2019, 19:34 — ИА Регнум. В Курганской области в связи с публикацией в СМИ информации о нарушениях в регионе прав детей, больных диабетом, началась прокурорская проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Инсулин

В ряде местных СМИ прошла информация, что 19 мая матери курганских детей-диабетиков планируют выйти на митинг из-за дефицита инсулина. Якобы им приходится за собственный счёт закупать препарат, который обязаны выдавать бесплатно. Месячный курс для ребёнка-диабетика стоит 10 тысяч рублей, а это большинству семей с больными детьми не по карману.

«В ходе проверки надзорным ведомством будет дана правовая оценка действиям (бездействиям) должностных лиц, допустивших нарушения прав детей, страдающих диабетом. В случае выявления нарушений требований законодательства будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

В пресс-службе губернатора Курганской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что информация, появившаяся на ряде СМИ об отсутствии либо дефиците инсулина для детей, больных сахарным диабетом второго типа, не верна.

Начальник управления лицензирования и организации медицинской помощи департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских заявила, что ведомство ежедневно ведёт мониторинг наличия инсулина на складах «Курганфармации» и оперативно отрабатывает вопросы в том случае, если необходим его дополнительный закуп. Мало того, обращений от родителей о дефиците инсулина, а также о том, что в медицинских организациях отказывают в его выписке, в департамент не поступало.