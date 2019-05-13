Киев, 13 мая, 2019, 19:20 — ИА Регнум. Украинский президент Пётр Порошенко встретился в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы «подчёркнуть важность следующего саммита» Североатлантического альянса для «фиксации евроатлантических амбиций Украины», сообщает 13 мая пресс-служба президента Украины.

President.gov.ua Петр Порошенко и Йенс Столтенберг

По информации пресс-службы, Порошенко в очередной раз поблагодарил НАТО и лично Столтенберга «за последовательную консолидированную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и практическую помощь в укреплении обороноспособности страны».

Кроме того, президент Украины вновь выразил надежду на то, «что государства — члены альянса поддержат евроатлантические стремления Украины, которая готова уже сегодня приступить к выполнению плана действий по членству в НАТО».

Напомним, вступление Украины в НАТО Порошенко провозглашал пять лет назад как одну из стратегических целей страны. До сих пор не прозвучало даже намёка на «членство» для Украины.