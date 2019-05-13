Рабат, 13 мая, 2019, 19:17 — ИА Регнум. Военные Марокко задержали в Средиземном море три катера со 117 мигрантами на борту, 13 мая передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Также власти Марокко арестовали 40 человек при попытке перебраться на территорию испанского анклава в Мелилье.

При этом 52 беженцам удалось выбраться на территорию Испании, что марокканские власти называют самым крупным прорывом границы в Мелилье с октября 2018 года.

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