Льгов, Курская область, 13 мая, 2019, 18:54 — ИА Регнум. В городе Льгове (Курская область) 11-летний школьник получил ожоги из-за жидкости, ёмкость с которой нашёл на территории заброшенного здания. Как сообщила пресс-служба областной администрации, ЧП произошло 5 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По информации местных СМИ, дети находились на территории заброшенного оборонного склада. Там же они нашли опасные химикаты — предположительно, средство для обработки противогазов. Пострадавший получил ожоги более 50% поверхности тела и был доставлен в ожоговое отделение областной клинической больницы.

Как сообщила областная администрация, 9 мая спасатели на самолёте отправили мальчика в Нижний Новгород. Его госпитализировали в Ожоговый центр при ФГБУ «Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии».