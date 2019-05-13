Токио, 13 мая, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Японская компания Honda подтвердила планы по закрытию завода в британском Суиндоне, 13 мая передает агентство Associated Press.

Wilzz99 Honda Civic

На заводе в Суиндоне работают 3500 человек, он производит популярную модель Honda Civic.

Согласно заявлению компании, завод по производству Civic будет закрыт через два года, «в конце жизненного цикла данной модели».

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