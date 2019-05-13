Москва, 13 мая, 2019, 19:37 — ИА Регнум. Несмотря на запах со станции аэрации, спрос на недвижимость в новом квартале на месте промзоны в районе Печатники Москвы может быть высоким. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат муниципального совета района Виталий Третьюхин.

Иван Шилов ИА REGNUM Поля аэрации

Ранее председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила, что по адресу улица Шоссейная, владение 90 в Москве планируют построить новый квартал. Территория строительства находится в непосредственной близости от Курьяновских очистных сооружений.

Неприятный, а в отдельные дни даже невыносимый запах нечистот ощущается в более отдаленных от объекта кварталах, поэтому вести строительство жилой недвижимости по данному адресу не следует, считает Третьюхин. К тому же в скором времени ситуация с неприятным запахом может только ухудшиться.

«Нечистоты из Новой Москвы собираются отправлять на Курьяновские очистные сооружения. То есть мощность станции увеличится. Там проводят какие-то локальные мероприятия, связанные с модернизацией, но если будут увеличивать объёмы, то усилия по борьбе с вредными воздействиями будут сведены к минимуму. Планы такие, чтобы отказаться от локальных станций аэрации в Новой Москве и централизованно отправлять всё в Курьяновские очистные сооружения», — рассказал Третьюхин.

По его словам, местные жители уже привыкли к неприятному запаху. Скорее всего, привыкнут и те, кто решит поселиться в новом квартале. Однако выбросы со станции аэрации могут негативно сказаться на здоровье населения.

«У нас в районе стабильно фиксируется превышение в воздухе сероводорода. Самое страшное, что, когда концентрации большие, организм перестает чувствовать этот специфический запах. Люди, которые приезжают новые, не понимают, как тут можно жить, но постепенно рецепторы какие-то атрофируются. То же самое может быть и с новым районом. Люди привыкнут, но насколько это скажется на их здоровье?» — отметил муниципальный депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый квартал будет находится неподалеку от ещё одной опасной территории — лесополосы района Москворечье-Сабурово, где представители МЧС зафиксировали радиоактивный фон существенно выше нормы.