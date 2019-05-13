Шести китайским компаниям запрещен экспорт «чувствительной продукции» США
Вашингтон, 13 мая, 2019, 18:32 — ИА Регнум. Министерство торговли США запретило двенадцати технологическим компаниям экспорт «чувствительной продукции» из Соединенных Штатов, 13 мая передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Судно-контейнеровоз
Под запрет попали шесть компаний из Китая, пять компаний из Объединенных Арабских Эмиратов и одна компания из Пакистана. Запрет связывается с «поддержкой деятельности Ирана».
«Кроме того, мы не можем допустить, чтобы стратегия… Китая подорвала национальную безопасность США», — говорится в заявлении министерства.
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