Дамаск, 13 мая, 2019, 18:26 — ИА Регнум. Ситуация для джихадистов на северо-западе провинции Хама и юго-западе провинции Идлиб постепенно ухудшается. Сегодня, 13 мая, они потеряли в общей сложности пять городов. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Сирийская арабская армия в авангарде с элитной дивизией «Силы Тигра» захватила сегодня днем еще два города после ожесточенных боев с боевиками. Речь идет о городах Аль-Тобе и Шейх Идрис. Ранее сирийские войска взяли три города у джихадистов вдоль оси Идлиб-Хама: Таль-Хаваш, Хаваш и Аль-Джабрия.

Сирийская арабская армия, вероятно, переключит свое внимание на ключевую вершину холма Таль-Сахер и близлежащий город Эль-Хобейт. Цель правительственных войск — полностью очистить северо-западную часть провинции Хама. В случае успеха сирийским войскам останется захватить лишь несколько объектов в Хаме, и вся провинция окажется под их контролем.

ИА REGNUM ранее сообщало о пресс-конференции лидера террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На этом мероприятии высокопоставленный террорист назвал основные причины военных неудач боевиков: авиационную и артиллерийскую поддержку действий сирийской армии.