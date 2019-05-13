Минск, 13 мая, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Право вето в ЕАЭС в принципе не способствует общей цели устранения всех препятствий во взаимной торговле, поэтому это право следует ограничить. Об этом в эфире государственного телевидения Белоруссии 12 мая заявил глава минэкономики республики Дмитрий Крутой.

Economy.gov.by Дмитрий Крутой

По его словам, «наличие такого института в принципе не способствует общей цели устранения всех препятствий», и поэтому следует ограничить применение вето несколькими сферами. Он также напомнил, что ранее официальный Минск предлагал ввести мораторий на принятие решений, которые создают барьеры во взаимной торговле стран ЕАЭС.

В качестве примера Крутой привёл ограничения, которые Россельхознадзор применяет к белорусским производителям молока при поставках на российский рынок. В Минске считают, что такие ограничения — это «секторальные» санкции в отношении «страны», а не отдельных предприятий. Белорусский чиновник сообщил, что в ходе состоявшихся 29−30 апреля в Ереване заседаний Совета Евразийской экономической комиссии и Евразийского межправительственного совета представители официального Минска настаивали на недопустимости «закрывать целую страну».

Напомним, Россельхознадзор решил с 8 мая ограничить ввоз молочной продукции наливом и сухой молочной продукции с 37 белорусских предприятий, которые не смогли подтвердить безопасность производимой продукции. Российское ведомство вводило и отменяло ограничения в отношении белорусских производителей, но не устанавливало запрет на ввоз молока из Белоруссии.

Вопросы к качеству белорусской молочной продукции увеличились после отказа официального Минска поддержать продовольственное эмбарго к странам, применившим к России политические и экономические санкции. Создав «продовольственный офшор», Белоруссия резко нарастила импорт молока из Польши и Литвы, где менее жёсткие требования к содержанию антибиотиков в продукции.

Также напомним, что правительство Белоруссии ограничивает конкуренцию на внутреннем рынке и всячески противодействует импорту — в том числе и из стран ЕАЭС. Лишь избранные импортёры могут поставлять по квотам рыбу, алкоголь, табачную и иную продукцию.

В Белоруссии действуют также другие ограничения, в том числе и в сфере услуг. Нормальной считается практика конфискации российской собственности, в том числе и транзитных товаров — наглядным примером стало рассмотренное Судом ЕАЭС дело о конфискации калининградских телевизоров.

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