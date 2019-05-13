Симферополь, 13 мая, 2019, 18:11 — ИА Регнум. За пять лет, прошедших после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, боевой потенциал ЧФ значительно вырос и внёс существенный вклад в разгром сил мирового терроризма на территории Сирии. Об этом 13 мая на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Танкер проекта 323В «Генерал Рябиков» Черноморского флота РФ. Севастополь, Крым

«Флот пополнился новыми боевыми кораблями, подводными лодками, авиационной техникой, самыми современными образцами вооружения. Корабли и подразделения ЧФ внесли существенный вклад в разгром сил мирового терроризма на территории Сирии», — отметил Аксёнов.

Глава Крыма напомнил, что многие героические страницы военной летописи России написаны моряками-черноморцами», а имена великих флотоводцев.

«Для нас, крымчан, Черноморский флот всегда был, есть и будет гарантией стабильности и символом могущества России. Жизнь нашего полуострова неразрывно связана с флотом», — подчеркнул глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1996 года в России 13 мая ежегодно отмечается День Черноморского флота ВМФ России, общая история которого насчитывает более двух столетий. Штаб ЧФ расположен в Севастополе, а его флагманом является гвардейский ракетный крейсер «Москва».

Накануне 9 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении командующим Черноморским флотом РФ вице-адмирала Игоря Осипова.