Сочи, Краснодарский край, 13 мая, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Ларов заявил, что вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) станет центральной темой его предстоящих переговоров с госсекретарём США Майклом Помпео.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Я считаю, что СНВ-3 будет одной из центральных тем наших переговоров», — сказал глава российского МИД на пресс-конференции в Сочи.

Лавров добавил, что рассчитывает также на «откровенный разговор» с американским коллегой по теме Ирана и надеется «прояснить, как США планируют выходить из кризиса, который был создан их односторонним решением» о выходе из соглашения по ядерной программе Тегерана.

Как передавало ИА REGNUM, 13 мая Майкл Помпео должен был приехать в Москву для встречи с сотрудниками американского посольства и представителями делового сообщества США, однако сегодня стало известно об отмене визита.

Позднее в МИД России сообщили, что отмена московской программы визита госсекретаря США связана с изменениями в его графике, тем не менее встречи в Сочи, запланированные на 14 мая, состоятся в полном объёме.