Калуга, 13 мая, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в пленарном заседании Совета губернаторов России и Японии 13 мая в Москве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, заседание состоялось в развитие договоренностей президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ об активизации всего спектра двусторонних отношений между странами, в том числе межпарламентского и межрегионального сотрудничества. С приветственным словами к участникам встречи обратились председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, президент Национальной Ассоциации губернаторов Японии, губернатор префектуры Сайтама Киёси Уэда.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в пленарном заседании Совета губернаторов России и Японии

В ходе заседания состоялся обмен мнениями о современном состоянии и путях активизации добрососедских связей и экономических отношений России и Японии, а также о перспективах сотрудничества между регионами по многим направлениям, в том числе в энергетике, промышленности, логистике, охране окружающей среды, в культуре, туризме, науке и технике.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в пленарном заседании Совета губернаторов России и Японии

Калужский губернатор Анатолий Артамонов выступил на сессии «Содействие развитию микро-, малого и среднего бизнеса в регионах. Привлечение, поощрение и защита инвестиций в промышленные и инфраструктурные объекты». Губернатор Анатолий Артамонов отметил, что в Калужской области созданы максимально комфортные условия для реализации инвестиционных проектов, в том числе японских компаний. Среди внешнеторговых партнеров региона Япония занимает четвертое место. Её доля во внешнеторговом товарообороте в 2018 году составила 4,7%, за первые два месяца текущего года — 4,8%.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в пленарном заседании Совета губернаторов России и Японии

«Наши взаимоотношения с японским бизнесом носят положительный характер. В отношениях с инвестором правительство Калужской области берет на себя решение любых вопросов. Мы дорожим своей репутацией надежного делового партнёра и безукоризненно выполняем все взятые на себя обязательства, — подчеркнул Артамонов. — У нас есть прочная основа для реализации совместных проектов, которые послужат укреплению взаимопонимания, доверия и дружбы между нашими странами».

Губернатор Анатолий Артамонов пригласил японских коллег лично посетить калужский регион с целью ближе познакомиться с её особенностями и преимуществами.

В рамках мероприятия Анатолий Артамонов встретился с губернатором японской префектуры Гифу Хадзимэ Фурута. В данном регионе, как и в Калужской области, активно развиваются космические технологии, автопром, а также сельское хозяйство, в частности, мясное скотоводство. Обсуждались перспективы сотрудничества сторон. На встрече также присутствовал министр посольства Японии в России Мотоюки Исидзэ.