Тбилиси, 13 мая, 2019, 18:04 — ИА Регнум. «Олигарх Бидзина Иванишвили уничтожил моих детей», — заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на состоявшейся в Мюнхене очередной встрече с грузинскими эмигрантами.

(сс) thierry ehrmann Изображение Михаила Саакашвили на стене

«У меня двое сыновей, и я очень хорошо знаю, что значит любовь к детям. Но моими детьми также являются парламент в Кутаиси, который уничтожили, американский технологический университет в Батуми, который этот больной двоечник умышленно уничтожил. Моим детищем была система здравоохранения, которую уничтожили, вооруженные силы Грузии, которые практически уничтожили, грузинское военное производство, которое убили», — пояснил эмигрантам экс-президент.

Он назвал себя отцом убитых детей и пообещал, что ни за что не спустит убийцам совершенного ими преступления.

В Мюнхене Саакашвили также говорил о миллиардах, накопленных Бидзиной Иванишвили за последние годы. По его информации, в 2012 году олигарх Иванишвили был практически банкротом, и в банке «Карту» ему принадлежало до 400 миллионов лари.

«В 2011 году Россия заслала его в политику потому, что у него совсем не было денег, и русские ему сказали: вот тебе 2 миллиарда долларов на вывоз твоих активов, если ты поможешь нам победить в войне с Грузией. Да, потому что в 2008 году поразить Грузию они не смогли», — заявил эмигрантам Михаил Саакашвили и перечислил то имущество, которым олигарх Иванишвили овладел после прихода к власти.

По сведениям экс-президента, активы Иванишвили в банке «Карту» за эти годы выросли с 400 миллионов до 2 миллиардов лари, ему же принадлежат торгово-развлекательный центр «Галерея Тбилиси» на площади Свободы, практически весь центр Тбилиси, где Иванишвили строит свой грандиозный проект под названием «Панорама Тбилиси», а также Тбилисский ипподром, бывший Дом журналистов на площади Ираклия Второго, находящийся там же, напротив головной офис партии «Грузинская мечта», гостиницы «Сололаки Хиллс», «Тбилиси», «Грузия», гидроэлектростанция (Саакашвили не уточнил, какая именно), цементный завод «Хайдельберг цемент», тепличные хозяйства площадью 393 тысячи квадратных метров и многие другие объекты.

Еще одна информация, которой экс-президент поделился с эмигрантами, касалась планов Иванишвили относительно дворца президента и Национального музея. По сведениям Саакашвили, олигарх Иванишвили планирует перенести Национальный музей в президентский дворец, а здание музея использовать под свой проект «Панорама Тбилиси».

«Думаете, дворец президента нужен был ему только для того, чтобы упразднить его? Потому, что стеклянный купол его раздражал? Я знаю, что раздражал, он все время говорил об этом. Но нет, он хочет переделать дворец президента под Национальный музей, а Национальный музей, который стоит на площади Свободы, Меджгануашвили хочет взять себе, чтобы тот стал частью «Панорамы Тбилиси», — раскрыл планы Иванишвили экс-президент.

Отметим, что строительство нового проекта «Панорама Тбилиси», несмотря на все протесты оппозиции и общественности, идет полным ходом. Параллельно строительству уже долгое время обнесено оградой здание Музея искусств Грузии на улице Пушкина в центре Тбилиси, по соседству с главным зданием проекта «Панорама Тбилиси», которое возводится на месте бывшего здания «Цекавшири» («Центрального союза потребительских кооперативов»).

Напомним, что встречи с эмигрантами Саакашвили начал несколько месяцев назад в рамках инициированной им же кампании «Вместе домой» и вместе с грузинскими эмигрантами намеревается вернуться на родину и сменить здесь власть олигарха.