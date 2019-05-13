Москва, 13 мая, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Телевизионную трансляцию военного парада на Красной площади, устроенного в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2019 года смотрели свыше 12 миллионов жителей России, сообщает 13 мая Mediascope.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проход военной техники на Красной площади. Парад Победы 2019

Телетрансляцию торжеств на главной площади России вели телеканалы «Россия 1», Первый канал, «Россия 24», «Звезда», ТВ Центр, НТВ и МИР.

По данным Mediascope, парад смотрели 12,624 млн человек.

Напомним, в 2019 году в составе парадных расчётов по Красной площади прошли свыше 13 тыс. человек и 132 единицы военной техники.

Из-за погодных условий в этом году был отменён запланированный пролёт 74 самолетов и вертолетов ВКС России.