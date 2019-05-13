Тамбов, 13 мая, 2019, 17:54 — ИА Регнум. В Тамбовскую область прибыла австрийская делегация с рабочим визитом, цель которого — развитие международного сотрудничества на региональном уровне в экономической и культурной сфере, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Визит австрийской делегации начался с посещения предприятия Тамак

Австрийская делегация во главе с генеральным секретарем палаты экономики Австрии господином Карлхайнцем Копфом прибыла в Тамбовскую область с ответным визитом: делегация региона во главе с губернатором Александром Никитиным побывала в Австрийской Республике в ноябре 2018 года.

Программа двухдневного пребывания австрийской делегации на Тамбовщине очень насыщенна. Сегодня, 13 мая, гости встретились с главой администрации области Александром Никитиным, посетили АО «ТАМАК», приняли участие в разговоре за круглым столом по вопросам сотрудничества Тамбовской области и Австрийской Республики. В планах — посещение мясоперерабатывающего предприятия ООО «Тамбовский бекон» и ПАО «Пигмент», культурная программа.

Визит австрийской делегации начался с посещения предприятия «ТАМАК». Здесь гостей приветствовал губернатор Александр Никитин. «ТАМАК» — это яркий пример взаимовыгодного сотрудничества Тамбовской области и австрийского бизнеса. В 2001 году его основал известный австрийский предприниматель Александр Макулан. Сегодня это одно из ведущих предприятий в России в сфере индустриального деревянного домостроения и производства цементно-стружечных плит. Гости вместе с Александром Никитиным осмотрели производственные линии и обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества. Отметим, что Тамбовская область активно включилась в реализацию национальных проектов, один из которых — «Жилье и городская среда» — предусматривает значительное увеличение жилищного строительства. В этой связи перспективным представляется строительство малоэтажных и деревянных домов, а также быстровозводимых объектов социальной сферы.

Власти отмечают, что в настоящий момент отношения между Тамбовской областью и Австрией находятся на высоком, стабильном уровне. Увеличивается товарооборот между сторонами. За 2018 год он составил почти 11 миллионов долларов США (рост около 130 процентов). При этом темп роста экспорта Тамбовской области в Австрию достиг 162 процентов (9,1 миллиона долларов США).

«Мы заинтересованы в том, чтобы потенциальные инвесторы чаще посещали наш регион и лично знакомились с успешно реализованными проектами, могли оценить природные и инфраструктурные преимущества, которыми располагает область и которые могут стать привлекательными для бизнеса. Тем более истории успеха сотрудничества именно с австрийскими партнерами у нас есть», — отмечает глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.