Смоленск, 13 мая, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Провокацией назвал губернатор Смоленской области Алексей Островский скандал вокруг его поста на странице в социальной сети Facebook. Как сам Островский заявил радио «Говорит Москва», он разбирается в ситуации.

Kremlin.ru Губернатор Смоленской области Алексей Островский

«Я не понимаю пока, о чём там речь идёт. Сам сейчас разбираюсь, чья это провокация. Когда разберусь, смогу прокомментировать», — заявил Островский.

Скандал разразился после того, как в ряде Telegram-каналов появились скриншоты со страницы губернатора Смоленской области Алексея Островского в соцсети Facebook: глава региона оставил на странице пост, в котором написал о том, что вместе с семьей прошел в колонне «Бессмертного полка». В комментарии под постом жительница Смоленска напомнила главе региона, что по месту прописки он москвич, а в ответ под ее комментарием появилась запись с аккаунта главы региона, в котором женщина была названа «шизоидной дурой».

На самой странице главы региона такой комментарий отсутствует. Впрочем, подписчики губернатора уже высказали предположение, что страница могла быть взломана.

Между тем сама женщина, в адрес которой было направлено оскорбление, заявила о своем намерении подать в суд.