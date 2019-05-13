Глава МИД Эстонии призывает Брюссель к реакции на действия России
Рига, 13 мая, 2019, 17:42 — ИА Регнум. На заседании Совета Евросоюза по иностранным делам сегодня, 13 мая, глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу призывал своих коллег незамедлительно отреагировать на «антиукраинские действия России», сообщает национальный новостной вещатель rus.err.ee
В преддверии заседании совета министр заявил, что «Украина продолжает сталкиваться с провокациями, враждебными действиями и вмешательством в ее внутренние дела со стороны России». По мнению Рейнсалу, решение выдавать российское гражданство жителям территорий Восточной Украины — «очередной дестабилизирующий шаг, препятствующий урегулированию конфликта»
«Я намерен поднять этот вопрос на завтрашней встрече с моими коллегами по ЕС. Действия России показали, что она не заинтересована в том, чтобы предпринимать шаги для выполнения Минского протокола и деэскалации обстановки. ЕС должен быть готов решительно отреагировать на это», — заявил Рейнсалу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый министр иностранных дел ранее попросил МИД Эстонии провести анализ дополнительных мер, которые возможно принять в отношении последних шагов России.