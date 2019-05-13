Рига, 13 мая, 2019, 17:42 — ИА Регнум. На заседании Совета Евросоюза по иностранным делам сегодня, 13 мая, глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу призывал своих коллег незамедлительно отреагировать на «антиукраинские действия России», сообщает национальный новостной вещатель rus.err.ee

Цитата из м/ф «Слон и Моська». реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона!

В преддверии заседании совета министр заявил, что «Украина продолжает сталкиваться с провокациями, враждебными действиями и вмешательством в ее внутренние дела со стороны России». По мнению Рейнсалу, решение выдавать российское гражданство жителям территорий Восточной Украины — «очередной дестабилизирующий шаг, препятствующий урегулированию конфликта»

«Я намерен поднять этот вопрос на завтрашней встрече с моими коллегами по ЕС. Действия России показали, что она не заинтересована в том, чтобы предпринимать шаги для выполнения Минского протокола и деэскалации обстановки. ЕС должен быть готов решительно отреагировать на это», — заявил Рейнсалу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый министр иностранных дел ранее попросил МИД Эстонии провести анализ дополнительных мер, которые возможно принять в отношении последних шагов России.