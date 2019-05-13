Лондон, 13 мая, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут в ответ на перебои поставок с Ближнего Востока, 13 мая передает агентство Reuters.

David Foster Добыча нефти у берегов Саудовской Аравии. 1950-е

В настоящий момент нефть марки Brent выросла в цене на $1,02 (1,44%) и оценивается в $71,64 за баррель. Нефть WTI подорожала на 93 цента (1,51%), до $62,59 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая вблизи Фуджейры в ОАЭ были атакованы два нефтяных танкера Саудовской Аравии.

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