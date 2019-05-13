Москва, 13 мая, 2019, 17:28 — ИА Регнум. Депутатам Госдумы, скорее всего, не придется принимать закон о компенсации 450 тыс. рублей из бюджета для оплаты ипотеки многодетных родителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая, об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы.

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«Была довольно-таки большая дискуссия по поводу планировавшегося рассмотрения законопроекта о дополнительных мерах господдержки по обеспечению возможности улучшения жилищных условий семей, имеющих детей. Это законопроект, который вытекает из послания президента, и такой законопроект был внесен депутатами Госдумы и членами Совфеда. Однако в результате дискуссии мы пришли к выводу о том, что такие решения могут и должны быть приняты правительством в рамках имеющихся у правительства полномочий. И для этого, скорее всего, не требуется принятия законодательного акта. Если правительство в ближайшее время примет такой нормативный правовой акт, то соответственно и отпадет необходимость в принятии этого закона», — заявил Жуков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Депутаты планировали рассмотреть его в приоритетном порядке, так как о необходимости подобных дополнительных мер поддержки многодетных граждан РФ ранее заявлял президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.