Милан, Италия, 13 мая, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Прокуратура Милана просит приговорить мэра города Джузеппе Салу к 13 месяцам тюрьмы, передает La Repubblica в понедельник, 13 мая.

Милан

Мэра обвиняют в лжесвидетельстве и подделке документов в ходе подготовки к проведению крупной выставки Expo (прошла в Милане в 2015 году).

Подделка и лжесвидетельство, по данным прокуроров, применялись при подписании протокола назначения конкурсной комиссии, которая должна была следить за расходами на проведение Expo.

Речь не идет о финансовых нарушениях: по мнению прокуроров, Сала подделал два протокола (оформив их задним числом, на 13 дней назад) для того, чтобы избежать необходимости повторно проводить конкурс, ставя таким образом под угрозу открытие выставки в оговоренный срок.