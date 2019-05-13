Казань, 13 мая, 2019, 17:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Татарию сегодня, 13 мая, посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, где ознакомился с образцами современной авиатехники. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин поднялся на борт вертолёта Ми-38Т

Отмечается, что Путину показали, в частности, модернизированные самолёты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22. Президент также поднялся на борт вертолёта Ми-38Т, предназначенного для Воздушно-десантных войск, а в отдельном ангаре был представлен самолёт Ту-214.

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Напомним, Казанский авиационный завод имени является филиалом ПАО «Туполев». Здесь выпускаются стратегические бомбардировщики последнего поколения Ту-160 и лайнеры Ту-214 специального назначения для Министерства обороны России, также проводятся работы по поддержанию парка дальней авиации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, визитом в столицу Казань Владимир Путин открывает серию совещаний по диверсификации военно-промышленного комплекса. В программе визита — профильное совещание, которое пройдёт на Казанском авиастроительном заводе, где годом ранее президенту представили одну из разработок — достроенный из советских заделов Ту-160, который должен стать прообразом нового варианта этого стратегического ракетоносца — Ту-160М2.