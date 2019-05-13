Киев, 28 марта, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Большая доля украинских военнослужащих страдают лудоманией — зависимостью от азартных игр, что прямо влияет на их моральное состояние. Об этом 28 марта заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов).

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, проблемы с казино или ставками в букмекерских конторах есть у девяти из десяти украинских военных на фронте. Они проигрывают деньги, потом берут кредиты, и далеепо кругу.

Кроме того, аэроразведчик 59-й бригады ВСУ Павел Петриченко в соцсети написал, что в рядах ВСУ началась эпидемия игромании. По его словам, виноваты в этом те, кто запустил бесконтрольный рынок онлайн-казино.

Как передавало ИА Регнум, в феврале украинский военнопленный сообщил, что офицеры ВСУ продавали своим подчинённым наркотики. Он рассказал, что стал свидетелем, как однажды из-за наркотических средств боевики ВСУ начали стрелять друг в друга, не понимая, что они делают.

Британская газета The Times писала, что от 20% до 30% личного состава украинской армии страдают острыми психическими расстройствами. Отмечалось, что в ряды ВСУ набирают психически нездоровых лиц, а также страдающих алкоголизмом и наркоманией. При этом в зоне боевых действий сложилась такая обстановка, что у здоровых до этого момента людей с не очень устойчивой психикой на фоне стресса появляются расстройства, а работы психологов с личным составом, особенно в простых подразделениях ВСУ, фактически нет.