Сочи, Краснодарский край, 13 мая, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Россия и Китай придерживаются одинакового мнения о способах выхода из политического кризиса в Венесуэле, заявил 13 мая глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Китая Ван И.

Mid.ru Ван И и Сергей Лавров

Сергей Лавров подчеркнул, что этот вопрос должен решать народ Венесуэлы путём мирного диалога, а любое внешнее вмешательство, тем более вооружённое, только провоцирует новые конфликты.

«Рассмотрели то, что происходит вокруг Венесуэлы, сошлись во мнении, что судьбу этой страны должен решать сам венесуэльский народ через мирный всеохватывающий диалог в рамках национальной конституции», — сказал Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле с 21 января продолжаются попытки захвата власти политическими противниками законно избранного президента Николаса Мадуро.

При прямой поддержке США власть пытаются захватить сторонники спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, самопровозгласившего себя временным главой государства.

Несмотря на поддержку мятежников Вашингтоном и сателлитами США, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали президента Мадуро.