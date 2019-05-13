Ярославль, 13 мая, 2019, 16:58 — ИА Регнум. В Ярославле владелец одного из ресторанов вынужден был перекрасить бюст Владимира Ленина, выставленный в витрине заведения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Для привлечения внимания к ресторану бюст был раскрашен в яркие цвета.

Страница Арсения Нестерова в Facebook Перекрашенный бюст Ленина в Ярославле

Это не понравилось ряду жителей, которые обратились к депутатам-коммунистам.

«Ко мне пришел дедушка, чуть ли не в слезах. Сказал, что это издевательство. Обратилась учительница — у нее дети спрашивали, почему можно так издеваться над историческими деятелями. Никто же не выставляет подобный портрет Николая II или Александра II. Можно не разделять коммунистических воззрений, но нельзя глумиться над историей», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Алексей Филиппов.

Филиппов написал заявления в прокуратуру и полицию. В результате владелец ресторана был вынужден вернуть бюсту первоначальный цвет.

«Разъяснение в полиции по поводу кислотного Ленина дал. Ответственно покаялся. Заявил, что больше так не буду. Спасибо депутатскому корпусу и прокуратуре за воспитательный процесс. Старшие товарищи не дали пойти по наклонной. С целью подтверждения глубочайшего раскаяния Ленина отреставрировали и покрасили в не запрещённый белый цвет», — написал на своей странице в Facebook ресторатор Арсений Нестеров.

Официальных ответов из полиции и прокуратуры депутат Алексей Филиппов пока не получил, но считает, что добился своей цели.