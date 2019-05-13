Киев, 13 мая, 2019, 16:50 — ИА Регнум. «Мэр Харькова Геннадий Кернес и его сторонники не были наказаны за сепаратизм». Об этом 13 мая заявил на заседании согласительного совета парламента лидер фракции «Самопомощь», депутат Олег Березюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Ненаказанное зло возвращается. Ненаказанное зло ещё совсем недавно не получило наказания, пять лет назад в Харькове, в день, когда харьковчане освободили помещение ОГА от сепаратистов, на центральной площади был поставлена палатка. Палатка, которая напоминала об этом, палатка, которая стала символом помощи армии и символом уважения к украинскому воину, который защищает украинскую независимость и украинское государство», — сказал Березюк.

Он напомнил, что президент Петр Порошенко так и не выполнил своё обещание — не наказал украинских сепаратистов.

«Тогда мэр Харькова и его сторонники не были наказаны за сепаратизм и еще несколько недель назад стали VIP-агитаторами за еще действующего президента. Что вчера произошло в Харькове? Вчера горсовет Харькова с мэром города предложили немедленно снести эту палатку, которая является живым символом. Тысячи харьковчан вышли, чтобы защитить свой символ и свою волю… Ненаказанное зло возвращается. А оно таки не было наказано», — добавил Березюк.

При этом он призвал депутатов отменить «феодальный закон» о депутатской неприкосновенности и не бояться идти на досрочные парламентские выборы.

«Люди все равно выберут того, кого они считают достойными», — подытожил Березюк.

Напомним, 12 мая горсовет Харькова потребовал от активистов в течение трех дней убрать с площади Свободы палатку «Все для перемоги». Требование опубликовано на официальном сайте горсовета Харькова. По мнению городских властей, палатка нарушает законы «О благоустройстве населенных пунктов» и «О дорожном движении». О решении по данному вопросу активисты должны сообщить до 14 мая, иначе палатку демонтируют по решению исполкома горсовета.

Как сообщалось, 12 мая в Харькове активисты устроили митинг против сноса волонтерской палатки. По словам организатора акции Бориса Редина, в акции принимает участие не менее 500 человек.

Активисты собирают подписи под обращением к депутатам горсовета и членам исполкома с просьбой не сносить палатку. Палатка установлена в 2014 году.

Ее использовали для сбора помощи участникам Майдана и антитеррористической операции, переселенцам, военному госпиталю и т. д. Возле палатки установлена доска памяти погибшим в результате теракта возле Дворца спорта в Харькове 22 февраля 2015 года.