Москва, 13 мая, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Госдума на заседании 14 мая в первом чтении рассмотрит законопроект, фактически приравнивающий совершение ДТП в состоянии опьянения с жертвами к умышленному убийству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

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Поправками в Уголовный кодекс ужесточается наказание за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие за собой тяжелые травмы или гибель людей. Предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет при особо тяжких последствиях.

«Эта инициатива была внесена всеми политическими фракциями Государственной думы и поддержана профильными министерствами и ведомствами, а главное — она поддерживается обществом. Мы рассмотрим ее в первом чтении на пленарном заседании 14 мая», — сказал Володин.

Ежегодно под колесами пьяных водителей гибнет более 4 тыс. человек, более 20 тыс. становятся инвалидами, привел данные спикер Госдумы.

«Это сломанные судьбы людей и их близких. Фактически за пять лет под колесами пьяных водителей погибает население целого города. Справедливо, если ответственность за такое преступление будет приравнена к умышленному убийству», — подчеркнул Володин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.

В случаях, когда в ДТП пострадали люди, водителю грозит наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до четырех лет. Если в результате аварии есть погибший, наказание может составить от двух до семи лет лишения свободы, а в случае множественных смертей — от четырех до девяти лет.