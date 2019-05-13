Великий Новгород, 13 мая, 2019, 16:28 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 13 мая, после анонимных сообщений с угрозами проводят массовую эвакуацию посетителей крупных торговых центров и зданий вокзалов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, информацию о поступивших анонимках с угрозами подтвердил газете «Новгород» начальник регионального УМВД Сергей Максимов.

Kristina Vasilieva ТРЦ «Мармелад». Великий Новгород

По его словам, везде работают оперативные службы.

В социальных сетях очевидцы публикуют фото эвакуации людей из торговых центров. Среди них называются «Мармелад», «Русь», «Волна», «Феникс-сити» и другие. Известно также об эвакуации посетителей обоих вокзалов — авто‑ и железнодорожного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее массовые эвакуации людей в Великом Новгороде прошли 30 января. Тогда анонимные сообщения с угрозами взрыва получили новгородские школы. Ничего взрывного обнаружено не было.

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Сегодня, 13 мая, серия сообщений о «заминировании» также дошла до Ярославля — там тоже эвакуировались посетители торговых центров и вокзалов.

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