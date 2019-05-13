Ереван, 13 мая, 2019, 16:28 — ИА Регнум. В последние дни «перепалки» между Ереваном и Степанакертом стали чрезвычайно жесткими. Ярким свидетельством этого стал общественный диалог между пресс-секретарем премьер-министра Армении Владимиром Карапетяном и секретарем Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталием Баласаняном.

ИА REGNUM

Как пишет армянский портал 1in.am, на самом деле это и не был диалог, а скорее всего, это были взаимные оскорбления с элементами иронии и цинизма, а также отсутствие элементарного уважения. Конечно, речь идет не о межличностном уважении, а о глубокой пропасти между властями Армении и Нагорного Карабаха. Ясно, что арцахский (карабахский) электорат не признает легитимность власти Пашиняна и делает все, чтобы противостоять ей.

На самом деле, всё только начинается. Очевидно, что конфликт приобретет новые оттенки и проявления, так как «силовики» Арцаха, кажется, настроены решительно и, несомненно, не будут довольствоваться иронией и критикой в адрес властей Армении. Проблема одна: генералы чувствуют угрозу со стороны властей Армении, и атмосфера недоверия обосновывается именно этим обстоятельством. Кстати, революционные угрозы Пашиняна повышают чувство опасности, в результате чего стремление генералов к самообороне возрастает.

На самом деле, проблема гораздо глубже, чем мы себе представляем. Дело в том, что напряженные отношения между Арменией и Нагорным Карабахом обострились, особенно тогда, когда Роберт Кочарян, Серж Саргсян и их сторонники начали проявлять активность в Степанакерте. То есть, мы имеем дело с параллельными процессами: с одной стороны, существующая напряженность позволяет Кочаряну и Саргсяну занять доминирующие позиции в Арцахе, а с другой стороны, их активная деятельность еще больше усугубляет конфликт между Арменией и Арцахом. По большому счету, в результате совпадения обстоятельств постепенно происходят взаимодополняющие процессы, которые на самом деле угрожают безопасности и мирному сосуществованию двух армянских республик.

При других обстоятельствах, рано или поздно, армянские власти смогли бы достичь соглашения с арцахской элитой, это было бы лишь вопросом времени и укрепления взаимного доверия. В целом, противоречия между генералами армии и политическим руководством являются естественной практикой даже для самых развитых обществ в мире. Но в нашем случае проблема немного отличается и выходит за рамки логики классической политики. То есть, представленность Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна в Нагорном Карабахр меняет порядок сил и вещей, тем самым блокируя начало диалога между Ереваном и Степанакертом, между политическим руководством и генералами.

Сложившаяся ситуация позволяет предположить, что представленность и активизация Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна в Степанакерте имеет гораздо более далеко идущие цели. Второй и третий президенты на данном этапе не пытаются свергнуть Никола Пашиняна посредством манипулирования карабахской проблемы, а скорее пытаются взять власть именно в Степанакерте.

Есть сомнения, что Серж Саргсян пытается стать президентом Нагорного Карабаха или в случае изменения меры пресечения Кочаряна, именно ему доверить «Трон Карабаха», который в скором времени станет вакантным. Оба сценария обсуждаются, и генералы Нагорного Карабаха и электорат, похоже, согласны принять власть Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна в Степанакерте. Конечно, есть и третий сценарий, согласно которому предполагается сделать президентом Нагорного Карабаха того, кто готов служить интересам Кочаряна и Саргсяна и, в случае необходимости, противостоять властям Армении. То есть второй и третий президенты пытаются придать Нагорному Карабаху статус антипашинянского плацдарма, искореняя влияние Еревана из Степанакерта.

Кстати, в Нагорном Карабаха рассчитали также перспективу того, что при любом развитии событий Ереван никогда не откажет Нагорному Карабаху в военной и экономической помощи, поскольку, несмотря ни на что, сидящие в Ереване фигуры не готовы к государственной измене из-за внутриполитической грызни. И этот факт позволяет Кочарянской гвардии воспользоваться прекрасной возможностью.

«Сразу отметим, что три сценария могут быть чрезвычайно разрушительными, увеличивая пропасть между двумя армянскими государствами. Если Кочарян, Саргсян или их сторонники смогут прийти к власти в Нагорном Карабахе, тогда небольшое напряжение между Ереваном и Степанакертом может перерасти в мощное столкновение. Фактически, Армения и Нагорный Карабах станут конфликтующими и преследующими различные интересы сторонами, в результате чего национальные интересы и идеи солидарности будут оттеснены на задний план.

Ереван должен проявить решительность и препятствовать экспансии Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна в Нагорном Карабахе. Союзные силы Еревана должны занять лидирующие позиции в Степанакерте и быть готовыми проявить солидарность во имя государственного и национального интереса и бороться за важнейший принцип: два государства, но одна родина», — заключает издание.