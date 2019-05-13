Калуга, 13 мая, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Проанализировать, сколько выпускников калужских школ пользуются услугами репетиторов, чтобы поступить в вузы, поручил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на заседании регионального кабинета министров 13 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Это, наверное, был бы достаточно объективный такой показатель. Или какое количество школьников были вынуждены пользоваться этими услугами из тех, которые поступили в университеты. Вообще говоря, сегодня, когда мы подводим итоги и говорим, такой-то процент школьников поступил дальше для получения высшего образования, но мы не учитываем, какими средствами достигнут этот результат. И зачастую, это за счет того, что родителей напрягаются из последних сил, выгребают из своих карманов последние копейки, обеспечивают вот этот результат для своих ребятишек. Это неправильно», — заявил Анатолий Артамонов.

По мнению калужского губернатора, такой анализ позволит объективно оценить эффективность работы общеобразовательных учреждений области.

Между тем, по итогам сдачи Единого государственного экзамена в 2018 году максимальные 100 баллов набрали 37 участников: по русскому языку — 12 (в 2017 году при сдаче ЕГЭ по русскому языку 22 выпускника набрали 100 баллов). В 2018 году по обществознанию 100 баллов набрали 11 участников ЕГЭ, по химии — семь выпускников, по информатике и ИКТ — три, по истории — два участника, по физике, биологии, литературе — по одному участнику. Одна выпускница школы города Обнинска набрала 100 баллов сразу по двум предметам — русскому языку и обществознанию. Не сдали оба обязательных учебных предмета четыре выпускника. 33 человека не получили необходимые три балла по математике базового уровня. В итоге, по данным министерства образования и науки Калужской области, результат ЕГЭ-2018 оказался ниже, чем в 2017 году, когда выпускников-«стобалльников» было 41.