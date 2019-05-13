Симферополь, 13 мая, 2019, 16:06 — ИА Регнум. На майских каникулах российско-украинскую границу на крымском направлении пересекли более 100 тысяч человек. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по РК.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ласточкино гнездо

«С 1 по 12 мая через российско-украинскую границу на севере полуострова проехало более 15 тысяч автомобилей и порядка 102,3 тысячи граждан РФ, Украины, Республики Беларусь, США, Германии, Турции, Хорватии, Литвы, Италии, Молдавии, Казахстана, а также Иордании и Израиля. По сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение пассажиропотока на 20%», — отметили в ведомстве.

По словам специалистов крымской Погранслужбы, пик нагрузки пришелся на 3−4 мая — пограничникам и таможенникам пришлось оформлять по 11 тысяч человек в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне праздников министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что в 2019 году на «маёвку» на полуострове ждут 240 тысяч туристов, что на 40% больше, чем в прошлом году.

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