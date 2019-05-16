Варшава, 16 мая, 2019, 03:26 — ИА Регнум. Польское агентство инвестиций и торговли (PAIH) признало ЕАЭС «привлекательными воротами на Восток» для польских компаний. Как экономика сможет продиктовать Варшаве новую политику в отношении России и удастся ли преодолеть многолетний антироссийский тренд в польском исполнении, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Одно из массовых польских изданий, комментируя признание PAIH, разразилось восторженным высказыванием: мол, «куча денег» ожидает польских фермеров на Востоке. В принципе, для того, чтобы сделать такое утверждение, достаточно было бы посмотреть на динамику продовольственного экспорта из Польши в страны ЕАЭС, которая выглядит весьма внушительно и продолжает позитивный тренд, несмотря на российское эмбарго.

А если его взять да отменить? По словам представителя PAIH Давида Цецуды, рынок ЕАЭС выглядит привлекательным со своей унификацией тарифов и экономо-технических требований и норм. Общий ВВП около 2 трлн долларов и 182 млн потребителей не могут оставить равнодушными польских бизнесменов, поэтому PAIH не единственная организация, поднимающая свой голос с требованием расширения взаимодействия с ЕАЭС.

Не менее важным выглядит доклад польского Союза предпринимателей и работодателей (ZPP): по мнению его представителей, Польша является важным торговым партнером России и имеет все шансы улучшить свой баланс в торговле с Москвой. А что до трений в политических отношениях, то примером для Польши могла бы стать Турция, изжившая период антироссийских настроений и нашедшая общее мнение в развязывании сирийского узла. Возможно, Польша могла бы использовать для развития отношений с Россией «украинский узел»?

Читайте статью Станислава Стремидловского «Польша хочет заработать на России и ЕАЭС кучу денег».