Ярославль, 13 мая, 2019, 16:03 — ИА Регнум. 13 мая в Ярославле поступило несколько сообщений о «минировании», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вокзал «Ярославль Главный»

Поступили звонки о заложенных взрывных устройствах на железнодорожном вокзале «Ярославль Главный», Ярославском автовокзале и в аэропорту «Туношна». Это три крупнейших транспортных узла города.

Из-за звонков люди из этих объектов были эвакуированы. Аналогичные звонки поступили в отношении нескольких торговых центров города. Везде на место выезжали сотрудники полиции и МЧС, взрывных устройств не обнаружено.