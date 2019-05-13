Москва, 13 мая, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают свой рост. Для этого есть причины, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Добыча нефти

«Сегодня, 13 мая, этому способствуют: санкции против Ирана и Венесуэлы, сокращение добычи стран ОПЕК+ и некая диверсия в порту ОАЭ против двух нефтяных танкеров, принадлежащих Саудовской Аравии, которые должны доставить нефть в США», — отметил эксперт.

Все эти факторы подогревают рынок к дальнейшему росту цен на нефть. Так, после закрепления цены выше $71 за баррель марки Brent следует ожидать дальнейшего движения цены вверх до уровня $73 за баррель.

«С другой стороны, возможный экономический спад в Китае из-за недоговорённостей с США по торговым соглашениям может повлиять на снижение цен на нефть, но это произойдет, скорее всего, в более отдаленной перспективе», — считает Лисицын.

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