Киев, 14 мая, 2019, 00:30 — ИА Регнум. Открытие дел против высокопоставленных украинских чиновников стало ожидаемым следствием проигрыша Петра Порошенко на президентских выборах. Как те, кто на Украине годами покрывал коррупционеров, сейчас постараются вырваться в главные борцы с коррупцией, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Трамп

Замахнувшись аж на самих Петра Порошенко и спикера парламента Андрея Парубия, украинские правоохранители проявили недюжинную смекалку. Порошенко вызвали на допрос по делу о майдане, а Парубия — по делу об излишне шикарном отдыхе в Катаре во время деловой поездки. Теперь можно будет до бесконечности выяснять роль Порошенко в майданных безобразиях, а не, скажем, в закупке администрацией президента Порошенко продукции заводов бизнесмена Порошенко, а от Парубия, вероятно, ожидается развернутый рассказ о Катаре вместо освещения его роли в организации убийств на майдане.

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Но и из этих, равно как и подобных им, дел, которые, скорее всего, последуют, организаторы могут извлечь важную для себя выгоду, ведь сейчас им как никогда важно будет показать свое рвение в «деле демократии» перед новой администрацией. При этом они оборачивают дело так, чтобы и перед Зеленским выслужиться, и Порошенко не обидеть, и Вашингтон, требующий превратить Украину хоть во что-то, похожее на государство, тоже уважить.

Читайте статью Сергея Гуркина «Допрос Порошенко и дело Парубия — это борьба за любовь Америки».