Таллин, 13 мая, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Представитель эстонской радикально-националистической партии EKRE Яак Мадисон сообщил, что во вторник 14 мая Эстонию посетит лидер французской правоконсервативной партии «Народный фронт» Марин Ле Пен. Об этом сообщает издание postimees.ee.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

Партия EKRE проведёт в Таллине встречу с Ле Пен, а также с другими консервативными политиками из Европы, — Олли Котро из партии «Истинные финны», Андерсом Вистисеном из «Датской народной партии» и Мануэлем Вискови из итальянской партии «Лига Севера».

Партия уже попала под огонь критики из-за «непоследовательности» своей позиции, так как связи Ле Пен с Россией и её президентом Владимиром Путиным хорошо известны. Она несколько раз высказывалась о признании российского статуса Крыма, а также получила кредит в российском банке.

В то время как финский и датский политики в хорошем отношении к России не замечены, итальянец Мануэль Вискови в 2016 году принимал участие в Ялтинском экономическом форуме в Крыму и даже встречался с главой крымской администрации Сергеем Аксёновым. Это при том, что партия EKRE взяла на себя письменные обязательства «уважать суверенитет и территориальную целостность Украины».

Оправдываясь за «непоследовательность», партия EKRE указывает, что европейские политики едут в Эстонию не по её приглашению, а «сами», и партия поддерживает Ле Пен «не по всем позициям». Получение Ле Пен кредита в российском банке эстонские правые оправдывают тем, что если в числе учредителей и клиентов банка имеются российские «олигархи», это ещё не значит, что она попала под российское влияние. К тому же «исторический фон отношений» между Россией и Францией сильно отличается от такового между Россией и Эстонией.

Контакты эстонских правых с «друзьями России» из Западной Европы объясняются тем, что консерваторы готовятся к выборам в Европарламент, в котором собираются создать свою фракцию и действовать согласованно.