Москва, 13 мая, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Перспективы рубля не изменились. Падение в ближайшее время будет усиливаться, на фоне общих распродажи активов развивающегося рынка (EM), заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Тенденция оформилась после того, как торговая сделка между США и Китаем снова оказалась под угрозой срыва. На данный момент инвесторы ожидают более подробной информации о мерах Китая в ответ на повышение американских пошлин», — пояснил эксперт.

Из позитивных факторов для рубля можно выделить нефть. Марка нефти Brent торгуется около уровня $72 за баррель из-за опасений перебоев поставок с Ближнего Востока.

«Технически валютная пара доллар/рубль продолжит рост. Первый таргет находится на отметке 65,84 в рамках формации «двойное дно». В случае пробоя уровня не исключен среднесрочный разворот на отечественном валютном рынке», — считает Исмаилов.

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