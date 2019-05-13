Париж, 13 мая, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Опытный европейский политик, член Европейского парламента Даниэль Кон-Бендит обвинил лидера оппозиционной французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в работе на правительства России и США. В интервью радиостанции France Info 13 мая он призвал провести расследование заграничных связей Ле Пен.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Марин Ле Пен оказывает абсолютно плохую услугу потребности Европы в суверенитете, суверенитету Франции в Европе. И это необходимо политически осудить», — сказал Кон-Бендит.

По его словам, Ле Пен настроена против всех и лжет, сравнивая Европейский союз (ЕС) с СССР.

«Она — настоящая угроза для будущего Франции и ЕС», — сказал депутат.

Кон-Бендит призвал создать специальную комиссию, которая расследовала бы связи партии Ле Пен с американским политтехнологом Стивом Бэнноном, администрациями президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. По его, как он подчеркнул, объективному мнению, лидер французских правых является агентом Трампа и Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии выборов в Европейский парламент «Национальное объединение» впервые вышло на первое место в опросах избирателей. В опросе института Ipsos в начале мая партии Ле Пен и Эммануэля Макрона разделили полпроцента.