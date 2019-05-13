Канны, Франция, 13 мая, 2019, 15:16 — ИА Регнум. 14 мая открывается Каннский кинофестиваль, и одновременно с ним начинает работу кинорынок Marché du Film. При поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) на кинорынке организован стенд Made In Russia, на котором 17 российских кинокомпаний представят свои новые фильмы и проведут переговоры с зарубежными партнерами, передаёт обозреватель ИА REGNUM.

Пресс-служба компании «Экспоконтент» Кадр из фильма «Серебрянные коньки»

Made In Russia — ключевая деловая площадка для работы российских кинокомпаний на рынке. Официальным оператором РЭЦ в 2019 году назначена компания «Экспоконтент», организовавшая стенд и кампанию по продвижению отечественных проектов.

На этом стенде компания Art Pictures Studio представит сиквелы «Притяжение-2» и «Лёд 2» и новые фильмы: «Повелитель ветра» о Федоре Конюхове и «Спутник» о советских космонавтах.

Крупнейший российский дистрибьютор «Централ Партнершип», входящий в Газпром-Медиа, в Каннах запустит международные продажи романтического приключенческого фильма«Серебряные коньки» и продолжит продвижение хорроров «Девятая», «Яга. Кошмар темного леса» и «Вдова».

Режиссер и продюсер Алексей Учитель лично представит на Лазурном берегу свой новый полнометражный проект «Цой» и мини-сериал «Коронация», основанный на фильме «Матильда».

KD Studios продолжит продвижение фэнтези «Эбигейл». ГК «Планета Информ» представит хоррор «Пиковая дама: Зазеркалье» и исторический экшен «Ленин. Неизбежность», а компания All Media — фильм «Герой» Карена Оганесяна, романтическую комедию «Любовницы», историческую приключенческую эпопею «Тобол» и экшен «Спасти Ленинград». В пакете Russian World Vision — фильмы «Домовой», «Болевой порог», «Отрыв», «Закрытая комната», «Дорогой папа» и «Варрава». «Спутник Восток Продакшн» представит новые проекты в разработке: «Земля Эльзы» и «Река».SeneMedia — «Чистый лист» и «Молокобезумие».

Традиционно на стенде Made in Russia отдельное внимание уделяется анимационным проектам. Студия Wizart, подарившая детям всего мира франшизу «Снежная королева», анонсирует в Каннах новый мультфильм «Гензель и Гретель». Кинокомпания СТВ презентует мультфильмы «Бука» и «Щелкунчик и Волшебная флейта». «РИКИ» представит первые материалы к семейному мультфильму «Финник», а также продолжит продвижение проекта «Мой друг Панда». Компания «Лицензионные бренды» представит «Пиноккио. Правдивая история» и «Большое путешествие. Специальная доставка». Студия «Колобанга» продолжит продвижение мультфильмов «NETSKI: Затерянные в Интернете» и «Колобанга. Привет, Интернет!».

Пресс-служба компании «Экспоконтент» Кадр из мультфильма «Гензель и Гретель»

На стенде Made In Russia состоится ряд неформальных мероприятий, в рамках которых участники рынка смогут обсудить возможности и детали будущих сделок. В программе — открытие стенда, презентация российской анимации, встреча со специальными гостями — участниками программы Каннского кинофестиваля «Двухнедельник режиссеров» актрисой Дарья Екамасовой и режиссером Кириллом Михановским, генеральным директором МоскиноСветланой Максимченко и другими гостями.

Как сообщает пресс-служба компании «Экспоконтент», старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков отмечает высокую активность представителей российских компаний и большой интерес к нашему контенту со стороны зарубежных партнеров. Так же Гусаков обращает внимание на предоставление участникам стенда комплекса услуг, которые имеют первостепенное значение для успешного бизнеса, но стоят очень дорого для каждого участника.