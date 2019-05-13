Степанакерт, 13 мая, 2019, 15:06 — ИА Регнум. 25 лет назад вступило в силу трехстороннее Соглашение о полном прекращении огня и военных действий, подписанное Арцахом, Азербайджаном и Арменией при посредничестве России. 26−27 июля 1994 года, заключив дополнительное соглашение, все три стороны подтвердили бессрочный характер режима прекращения огня вплоть до достижения окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Соглашение от 12 мая 1994 года имеет ключевое значение, так как положило конец развязанной азербайджанскими властями войне, перевело конфликт в политико-дипломатическое русло и создало условия для того, чтобы стороны при содействии международных посредников могли сконцентрировать свои усилия непосредственно на поиске путей окончательного урегулирования конфликта посредством переговоров.

Заключение данного соглашения, которое до сих пор остается единственным реальным достижением в процессе урегулирования конфликта, стало возможным в силу ряда факторов. Во-первых, Армии обороны Арцаха удалось отразить вооруженную агрессию Азербайджана, серьезно подорвать военный потенциал Баку и принудить его сесть за стол переговоров. Во-вторых, оказавшись перед лицом серьезных военных поражений, руководство Азербайджана не только перестало препятствовать полноценному вовлечению Арцаха в переговорный процесс как одной из основных сторон конфликта, но и само неоднократно инициировало прямые контакты с официальным Степанакертом, в том числе и на высшем уровне. Благодаря этим контактам было достигнуто около десяти договорённостей об ограничении военных действий, временном перемирии или его продлении, которые в конечном итоге и привели к заключению бессрочного Соглашения о полном прекращении огня и военных действий.

Сегодня, спустя 25 лет, соглашение от 12 мая 1994 года продолжает оставаться правовой основой сохранения режима прекращения огня, поддержания регионального мира и безопасности на Южном Кавказе. Данный факт безоговорочно признается международным сообществом, о чем свидетельствует реакция на развязанную Азербайджаном апрельскую войну 2016 года стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, Соединенных Штатов и Франции, а также генерального секретаря ООН, действующего председателя ОБСЕ и генерального секретаря Совета Европы, которые призвали строго придерживаться Соглашения о полном прекращении огня от 12 мая 1994 года и Соглашения об укреплении режима перемирия от 6 февраля 1995 года.

Действенность Соглашения о полном прекращении огня подтверждает, что достижение реального успеха в процессе урегулирования возможно в полноценном трехстороннем формате переговоров, который в соответствии с международным правом учитывает интересы и озабоченности всех сторон конфликта. МИД Республики Арцах считает, что для придания необходимого импульса процессу урегулирования конфликта необходимо, с одной стороны, возобновить прямые трехсторонние переговоры, с другой — последовательно укреплять режим прекращения огня, в том числе посредством внедрения международного механизма контроля над его соблюдением, который предусмотрен Венскими и Санкт-Петербургскими договоренностями 2016 года. Важно также восстановить линию разграничения противоборствующих войск, которая на момент прекращения военных действий была согласована и зафиксирована при посредничестве Министерства обороны России всеми тремя сторонами в качестве составной части режима прекращения огня.

МИД Республики Арцах подтверждает приверженность официального Степанакерта исключительно мирному урегулированию конфликта и призывает власти Азербайджана отказаться от бесперспективной политики силового его разрешения, что позволит придать миротворческому процессу необратимый характер, установить долгосрочный мир и стабильность в регионе Южного Кавказа.