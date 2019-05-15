Каракас, 15 мая, 2019, 06:14 — ИА Регнум. Неудавшийся мятеж в Венесуэле вскрыл механизмы предательства, которые попытались пустить в ход США и их сторонники. Почему на этот раз замысел инженеров гибридной агрессии не сработал, но опасность для стабильности Венесуэлы всё еще высока, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

30 апреля венесуэльские оппозиционеры предприняли попытку захватить военную базу. На стороне противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро выступили, по различным оценкам, от 70 до 300 силовиков. Цель планировавшегося захвата и то, что мятежникам помогали высокопоставленные сотрудники венесуэльской госбезопасности, свидетельствует, что этот эпизод должен был развернуться в «решительное восстание против узурпатора». Не получилось довести его до конца из-за того, что многие чины в силовых структурах Венесуэлы, на словах пообещав поддержку мятежа, на деле просто отказались участвовать — во всяком случае, именно в этом видит причину провала Эллиот Абрамс, специальный представитель США по Венесуэле.

Кроме неудавшихся попыток подкупа, стоит отметить высокую оперативность, проявленную сторонниками Мадуро. Мятежников удалось нейтрализовать без стрельбы на поражение. Судя по высказываниям американских политиков, негодующих по поводу провала мятежа, высокую оценку получили также действия российских советников из силовых структур. Недаром в США раздаются призывы к российскому руководству «оставить в покое нашу часть света». Означает ли это, что попытки подкупа и подготовка госпереворота в Венесуэле будут Вашингтоном продолжены?

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