Москва, 13 мая, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Поток российских туристов на различные экзотические острова Индийского океана за I квартал 2019 года вырос на 14,6%. За три месяца там побывали 73 тыс. 764 туриста из РФ, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Райский отдых

На первом месте оказалась Шри-Ланка. В I кв. там побывали 39 тыс. 187 российских туристов. Это на 23,6% больше, чем в I кв. 2018 года.

На втором месте — Мальдивы, за январь-март острова посетили 26 тыс. 284 туриста из России (рост турпотока на 18%). На третьем — Маврикий в первые три месяца 2019 приехали 4 298 туристов (10%).

Последнее место заняли Сейшельские острова. С начала 2019 года на острова прибыли 3 995 российских туриста. Это на 8% меньше, чем годом ранее.

Подробности: Жители России назвали страны, которые хотели бы посетить

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФОМ, жители России, если бы представилась возможность бесплатно выехать за границу, больше всего хотели бы побывать в Италии (35%), Франции (32%) и Германии (29%).

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