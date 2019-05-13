Калуга, 13 мая, 2019, 14:43 — ИА Регнум. С особенностями почтового обмена в годы Великой Отечественной войны познакомились учащиеся школы №15 Калуги. Школьники узнали историю появления почтового «треугольника», а в завершении классного часа научились складывать легендарные солдатские письма. Об этом 13 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России» Почтовики провели образовательные мастер-классы «Фронтовые письма»

По её словам, на площадках калужского Городского досугового центра почтовики провели образовательные мастер-классы «Фронтовые письма». В мероприятии приняли участие и дети, и взрослые. На памятных отправлениях ставился специальный штемпель «С Днем Победы!». Созданные письма-треугольники участники мастер-классов использовали для поздравления родных и ветеранов с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

«С началом войны была нарушена привычная жизнь огромного количества людей. Миллионы семей оказались разлученными. По рассказам очевидцев, доставленное из дома письмо было для бойцов и командиров Красной Армии гораздо важнее, чем полевая кухня и прочие скромные блага фронтовой жизни», — сказала Ольга Строк.

В годы военного лихолетья лишь почтовая связь могла помочь жителям огромной страны не потерять друг друга. Путь военного почтальона нередко лежал под вражеским огнём. Во время войны фронтовое письмо было неоценимо, и до сих пор во многих российских семьях бережно хранятся письма отцов и дедов с полей сражений.