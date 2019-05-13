Симферополь, 13 мая, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Специалисты Госкомрегистра обнаружили около полусотни несоответствий в земельных актах, принятых органами местной власти в Крыму. Об этом 13 мая сообщил главный госинспектор РК по использованию и охране земель Александр Спиридонов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ялта

По его словам, только за два последних месяца из 477 актов в сфере земельных отношений, выданных территориальными подразделениями, 13 раз было нарушено законодательство.

«В управлении госземнадзора показатели оказались ещё выше: 37 актов с нарушениями, допущенными, как правило, при установлении или изменении вида разрешённого использования земельного участка. Материалы направлены в прокуратуру», — отметил Спиридонов.

По его словам, пять предложений Госкомрегистра уже полностью удовлетворены и нарушения устранены, в рассмотрении ещё двух предложений комитету отказали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны РФ обратилось в правительство Севастополя с предложением изменить статус земельного участка на берегу моря площадью 30 993 квадратных метров с «размещения домов отдыха, пансионатов, кемпинга» на «обеспечение обороны и безопасности».