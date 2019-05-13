Москва, 13 мая, 2019, 14:38 — ИА Регнум. В Сети создан сайт с альтернативным взглядом на образовательный проект «Московская электронная школа». Он работает под лозунгом «Вся правда о МЭШ» доступен по адресу московскаяэлектроннаяшкола.рф.

Иван Шилов ИА REGNUM «Московская электронная школа»

На сайте уже опубликовано несколько статей, где рассматривается влияние МЭШ на жизнь и здоровье ребёнка. Например, рассказывается о практике запрета технологии Wi-Fi в дошкольных учреждениях Европы.

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«Вы наверняка не знали, но уже в 2015 году во Франции был принят закон о запрете Wi-Fi в детских садах. Этот закон также включает в себя пункт, в котором сказано, что Wi-Fi должен обязательно отключаться в начальных школах. Все соединения с интернетом должны быть проводным», — говорится в статье.

В другом материале говорится о родителях, которые не согласны с насильственным внедрением МЭШ.

ИА REGNUM посвятило серию публикаций о проекте «Московская электронная школа», в который вовлечены около миллиона столичных школьников.