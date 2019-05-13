Омск, 13 мая, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Специалисты компании «Транснефть — Западная Сибирь» в первом квартале 2019 обследовали более 636 км магистральных нефтепроводов, сообщает 13 мая пресс-служба предприятия.

tpsdave Нефтепровод

Внутритрубная диагностика проведена на пяти участках нефтепровода Омск — Иркутск и одном участке нефтепровода Анжеро-Судженск — Красноярск.

«Пропуск внутритрубных инспекционных приборов позволяет получить наиболее точные результаты технического состояния линейной части МН, выявить различные типы дефектов трубопровода — риски, потери металла, продольные и поперечные трещины, дефекты сварных швов», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что по результатам проведенного обследования получены отчёты состояния линейной части нефтепроводов, данные которых используются при формировании планов по ремонту. Цель работ является мониторинг состояния трубопроводов для обеспечения безаварийной работы производственных объектов предприятия, а также соблюдения высокого уровня промышленной безопасности и строгих требований природоохранного законодательства.

Читайте также: В Оренбурге разработали метод повышения безопасности нефтепроводов