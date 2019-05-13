Новосибирск, 13 мая, 2019, 14:27 — ИА Регнум. В Новосибирске в связи с неблагоприятной обстановкой с пожарами сохраняется особый противопожарный режим, сообщили ИА REGNUM в мэрии города. Власти отмечают, что пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнём, в том числе при сжигании мусора и палов сухой травы.

54.mchs.gov.ru Лесной пожар

Особый противопожарный режим, который установлен постановлением мэрии города от 29 апреля, будет действовать до принятия решения о его прекращении. Пока же на территории Новосибирска запрещено разводить костры и сжигать сухую траву. За несоблюдение или нарушение грозит штраф: гражданам — от 2 000 до 4 000 рублей; должностным лицам — от 15 000 до 30 000 рублей; юридическим лицам — от 200 000 до 400 000 рублей.

Особый противопожарных режим продлён и в районах Новосибирской области.

Как рассказали ИА REGNUM в Главном управлении МЧС РФ по региону, в выходные и праздничные дни на территории региона были потушены 570 возгораний травы и мусора, а также более 80 бытовых пожаров. Шести пожарам присвоена повышенная категория сложности.

«Самый крупный пожар произошёл 11 мая в селе Шигалово Сузунского района. Одновременно происходило горение сена и сельскохозяйственной продукции на складе, где хранились зерновые отходы и овёс. Пожар ликвидирован на площади свыше 3 тыс. квадратных метров. Никто не пострадал», — отметили в ведомстве.

Отметим, что особый противопожарный режим на всей территории Новосибирской области был введён с 1 по 12 мая 2019 года. Сегодня, 13 мая, его действие должно было завершиться. Но, как отмечают в ГУ МЧС РФ по области, на многих территориях ситуация складывается накаленная, а по прогнозам синоптикам на большей части региона в ближайшие дни сохранится ветреная погода без существенных осадков.