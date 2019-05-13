Киев, 13 мая, 2019, 14:01 — ИА Регнум. В парламенте Украины антиукраинские силы пытаются заблокировать принятие закона №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (или закон о защите украинского языка). Об этом 13 мая заявил на заседании согласительного совета парламента спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

ВАДИМ ЧУПРИНА Андрей Парубий

«Антиукраинскими силами делаются неимоверные попытки отменить закон о функционировании украинского языка, который мы вместе приняли на прошлой пленарной неделе. В частности, была рейдерская попытка через суд заблокировать подписание закона. Широкий общественный резонанс не позволил этому произойти… Нам нужно как можно быстрее отменить постановления, которые блокируют подписание закона, чтобы я как глава Верховной Рады мог подписать закон о функционировании украинского языка», — сказал Парубий.

Он призвал парламент 14 мая отменить все постановления, блокирующие подписание языкового закона.

«Обращаюсь к регламентному комитету неотложно рассмотреть все постановления, которые поступили в аппарат Верховной Рады Украины и регламентный комитет, чтобы мы завтра неотложно смогли отменить все эти постановления и иметь возможность подписать этот исторический закон», — добавил Парубий.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта внефракционный депутат, основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что языковой закон направлен на уничтожение русского языка на Украине. При этом Бойко считает, что возможный перевод государственных школ на обучение на украинском языке якобы приведет к их закрытию.

«Моя задача — не дать уничтожить русский язык, чтобы дети могли учиться так как они привыкли. Не пропустить закон, который формально называется «о защите украинского языка». На самом деле это закон по уничтожению русского языка. Если эти законы доползут до принятия, то школы, подобные той в которой мы находимся, могут оказаться под угрозой закрытия. Это нельзя допустить, это не будет допущено», — сказал Бойко.

Напомним, ранее парламент Украины принял законопроект №5670-д об украинском языке. В нем указано, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. Документом предлагается определить круг лиц (госслужащих и чиновников), обязанных свободно владеть государственным языком (народные депутаты, судьи, прокуроры, адвокаты, нотариусы, медработники, учителя). В государственных детских садах, школах и вузах языком преподавания станет украинский, в частных преподавание может вестись на других языках. Парламент убрал из законопроекта положения, которые предусматривали уголовную ответственность за публичное унижение или неуважение государственного украинского языка.