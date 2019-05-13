Чебоксары, 13 мая, 2019, 13:59 — ИА Регнум. В столице Чувашии стоимость проезда в общественном транспорте может подорожать. Планируется, что с 1 сентября пассажиры будут платить на 2 рубля больше как при наличной, так и безналичной оплате. Власти ссылаются на «убытки предприятий общественного транспорта». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичной мэрии по итогам планёрки.

Cap.ru Предлагаемое повышение платы

В мэрии отмечают, что «ряд перевозчиков», включая троллейбусников, обратились в администрацию города Чебоксары с предложением увеличить плату за проезд. Предложения «были проанализированы, сделаны экономические расчёты». Результатом стал проект постановления муниципалитета, предусматривающий увеличение тарифов за проезд в общественном транспорте на 2 рубля.

«Планируется, что с 1 сентября 2019 года стоимость проезда при перевозке городским наземным электрическим транспортом при оплате проезда картами для безналичной оплаты изменится с 18 до 20 рублей, наличным способом оплаты — с 20 до 22 рублей. Соответственно при перевозке автомобильным транспортом категории М2 и М3 (автобусы) по безналичной оплате (стоимость билета) вырастет с 19 до 21 рубля, по наличной с 23 до 25 рублей», — отметил начальник отдела транспортного обеспечения и связи администрации Чебоксар Андрей Васильев, заявив, что в настоящее время сейчас стоимость проезда «остается одной из самых низких среди городов Поволжья».

Cap.ru Цены на проезд в регионах Поволжья

По данным мэрии, в Ульяновске стоимость проезда в троллейбусах и автобусах по наличному и безналичному расчету наименьшая и составляет 17 и 18 рублей соответственно. В Уфе поездка по безналичному расчету в троллейбусе — 18 рублей, за наличный расчёт — 20 рублей, в автобусе соответственно 23 и 25 рублей. В Йошкар-Оле стоимость проезда в троллейбусе соответственно 18−22, в автобусе — 23 рубля. В Пензе установлены единый тариф: 20 рублей в троллейбусах и 23 рубля в автобусах. В Казани и Самаре стоимость проезда в троллейбусе и автобусе — 25 и 27 рублей, в Нижнем Новгороде — 26 и 28 рублей.

Глава администрации Алексей Ладыков сослался на то, что в бюджете «недостаточно средств для выплаты перевозчикам компенсаций за убытки предприятий общественного транспорта»:

"Мы не можем компенсировать разницу между утвержденным тарифом и экономически обоснованным. В то же время хотим видеть на дорогах современный и безопасный общественный транспорт. Поэтому вынуждены поднимать стоимость проезда. Если все расчёты верные и будут соблюдены все необходимые процедуры, то это решение нам придётся принять».

Cap.ru Расчёты мэрии

По данным администрации, экономически обоснованный тариф на троллейбусе составляет в зависимости от формы оплаты 24,25−26,25 рублей (в настоящее время —18−20 рублей), на автобусе — от 28,12 до 32,12 рублей (в настоящее время — 19−23 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость проезда в Чебоксарах повышали в июле 2018 года на 2 рубля.